Familie Dirk Baron doneert opbrengst aan Alzheimercentrum

Het geld dat is opgehaald met de doneeractie ter nagedachtenis aan de overleden Omrop-collega Dirk Baron wordt maandagmiddag aangeboden aan het VUmc Alzheimercentrum in Amsterdam. Er is 17.000 euro opgehaald. Dirk nam op 28 november vorig jaar op 37-jarige leeftijd afscheid van het leven. Hij had Alzheimer, net als zijn vader.

Dieke Broersma, de vrouw van Dirk, is trots dat ze het bedrag vandaag, samen met Dirk zijn broer en zus, kan overhandigen. "Dirk wist dat hij niet meer beter kon worden en dat hij wel waardevol kon zijn voor de toekomst. Dat was een beetje zijn missie en dat mag ik vandaag afmaken. Dat is toch wel een bijzonder moment. 17.000 euro in zijn nagedachtenis, daar kunnen we alleen maar trots op zijn. Vanmiddag zullen we ook horen hoe het geld zal worden ingezet."

Omrop Fryslân maakt maandagmiddag opnames van Dieke Broersma in het VUmc Alzheimercentrum in Amsterdam. Dinsdag zendt de omrop die reportage uit in Fryslân Hjoed.