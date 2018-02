Vogelgriep bij pluimveebedrijf in Groninger Westerkwartier

Bij een pluimveebedrijf in Oldekerk in het Groninger Westerkwartier is vogelgriep type H5 vastgesteld. Het bedrijf, dat ruim tien kilometer van de Friese grens -bij Stroobos- ligt, heeft 36.000 vogels. In de directe omgeving van het bedrijf zijn geen andere pluimveebedrijven. Bedrijven verderop worden ook gecheckt op vogelgriep. In een gebied van tien kilometer rondom het bedrijf is per direct een vervoersverbod ingesteld, dat geldt voor pluimvee, eieren, pluimveemest en gebruikt strooisel.