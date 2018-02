Man voor de 16e keer betrapt op rijden zonder rijbewijs

Tegen een 37-jarige automobilist uit Frederiksoord is zondag in het centrum van Leeuwarden een proces-verbaal opgemaakt, omdat hij zonder rijbewijs reed. Ook was zijn auto niet verzekerd. Bij de controle van de man bleek dat hij in de afgelopen vijf jaar al 15 keer eerder was betrapt op het rijden zonder rijbewijs. Zijn auto is in beslag genomen, en er is een proces-verbaal tegen hem opgemaakt.