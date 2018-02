Elma de Vries wint marathonklassement in Zweden

Elma de Vries uit Haule is zondag winnaar geworden van de Grand Prix-cyclus bij het marathonschaatsen. De 34-jarige De Vries eindigde in de vierde en laatste GP in Zweden over 100 kilometer als tweede, en dat was genoeg voor de winst in het klassement. Ook bij de drie eerdere GP's in Zweden en Oostenrijk stond De Vries op het podium. De rit van zondag werd gewonnen door Lisa van der Geest, Jade van der Molen uit Heerenveen werd derde. In het eindklassement werd Bianca Bakker uit Wijnjewoude tweede na De Vries. Ankie Ytsma uit Leeuwarden werd derde.

Bij de mannen won Crispijn Ariëns uit Wolvega het eindklassement. Erik Jan Kooiman werd tweede, voor Simon Schouten.