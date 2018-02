Verlies voor korfballers LDODK bij Blauw-Wit

De korfballers van LDODK hebben zondagmiddag de competitiewedstrijd tegen Blauw-Wit verloren. In Amsterdam werd het 31-25 voor Blauw-Wit. De wedstrijd tussen de nummer drie (Blauw-Wit) en de nummer vijf (LDODK) van de korfbal league ging lange tijd gelijk op. LDODK sloeg halverwege de eerste helft een klein gaatje en hield die voorsprong vast. Zodoende werd er met een 16-13 stand in het voordeel van LDODK pauze gehouden. In de tweede helft draaide Blauw-Wit de achterstand snel om in voorsprong en hield die tot het einde vast.

De wedstrijd was met het oog op de play-offs belangrijk voor beide ploegen. De top 4 plaatst zich voor die play-offs. Door het verlies blijft LDODK op de vijfde plaats staan in de korfbal league, met een punt achterstand op de nummer vier Fortuna uit Delft. Er zijn nu nog drie wedstrijden te gaan in de reguliere competitie.