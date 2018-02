Flyers verliezen finale Nederlands kampioenschap ijshockey

Het is de ijshockeyers van UNIS Flyers niet gelukt om hun nationale titel te behouden. De Heerenveense ijshockeyers gingen zondag in de spannende finale met 1-0 onderuit tegen Hijs Den Haag. De periodestanden waren 0-0, 0-0 en 1-0 voor Hijs. De Flyers hadden voor de tiende keer in de geschiedenis, en de derde keer op een rij, Nederlands kampioen kunnen worden, maar Den Haag was net te sterk. Eerder dit seizoen won Den Haag ook al de bekerfinale van UNIS Flyers.

Gelijkwaardig

Het tempo lag in de finale meteen hoog, en beide ploegen waren aan elkaar gewaagd. Er werd in de openingsfase niet gescoord. In de tweede periode werd Den Haag gevaarlijker. Jasper Kick kreeg een kans, maar keeper Sjoerd Idzenga redde voor de Flyers. Flyer Ronald Wurm kreeg daarna een enorme kans op de openingstreffer, maar ook die ging er niet in.

Spannend slot

De beslissing moest dus komen in de derde periode. Na vijf minuten viel dan toch de openingstreffer. Marco Bommezijn tekende voor de 1-0 van Den Haag. De Flyers gingen in het laatste kwartier op zoek naar de gelijkmaker, kregen ook verschillende kansen, maar de puck wilde er maar niet in. Het is de elfde nationale titel voor Hijs Den Haag.