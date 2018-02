Sneek Wit Zwart heeft zondag in de hoofdklasse A een belangrijke overwinning behaald op Jong Achilles '29. Het werd 3-0 voor de Snekers op het eigen veld. De goals kwamen op naam van Wytze Veenstra (2 keer) en Jorn Wester. De wedstrijd tussen Sneek en Achilles was een ware degradatiekraker. Beide ploegen staan onderaan in de hoofdklasse A.

De andere Friese inbreng in de hoofdklasse A, VV Heerenveen, speelde zondag niet. De wedstrijd bij Silvolde ging niet door.