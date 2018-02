VVD-lijsttrekker wil softdrugs legaliseren

VVD-lijsttrekker Jakob Baar van Ooststellingwerf is voor het legaliseren van softdrugs. In tegenstelling tot zijn eigen partij denkt hij dat de overheid grip moet krijgen op het systeem dat zich nu onder de radar afspeelt. "Ook in Ooststellingwerf wordt veel geblowd en ook rond de illegale wietteelt speelt zich van alles af waar we iets aan willen doen. Nu dat niet lukt, wordt het tijd om het anders aan te pakken", motiveert Baar zijn standpunt.

Jakob Baar deed zijn uitspraken zondag in het Nieuwsforum van het Omrop Fryslân-programma Buro de Vries.