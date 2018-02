LIVE: IJshockeyfinale UNIS Flyers - Hijs Den Haag

De ijshockeyers van de UNIS Flyers kunnen zondag voor de tiende keer Nederlands kampioen worden. Om 15.00 uur spelen de Flyers in Thialf de finale tegen Hijs Den Haag. Omrop Fryslân doet op deze pagina live verslag van de finale, kijk naar de livestream.

Twee jaar geleden werden de Flyers voor het eerst sinds 24 jaar weer kampioen van Nederland. Het jaar daarna was het opnieuw raak en dus gaan de Flyers voor een hattrick. Maar zo eenvoudig is dat nog niet. De ploeg van coach Mike Nason werd in de competitie tweede achter Den Haag en verloor tegen diezelfde ploeg ook de beker. Daardoor is Den Haag de favoriet.