Het droogdok in de haven van Lauwersoog is gezonken. Het was al een paar weken lek. Zaterdagavond brak het in tweeën en verdween het onder water. In het droogdok zitten mogelijk nog schadelijke vloeistoffen. Om te voorkomen dat die het water vervuilen, zijn er olieschermen rond het dok geplaatst.

Het gevaarte van 30 bij 110 meter werd tot een jaar geleden nog gebruikt. Sindsdien stond het op de nominatie voor sloop.