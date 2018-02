IJsvereniging Klein Begin van Ulesprong wil komende dinsdag de eerste kortebaanwedstrijd op natuurijs organiseren. Het gaat om een wedstrijd alleen voor mannen. Het was tot zondagmorgen de vraag of het wel zou lukken. Midden op de baan lag een groot windwak. Dat is in de nacht van zaterdag op zondag dichtgevroren. Het bestuur van de ijsvereniging heeft nu schutten geplaatst en denkt dat het ijs dinsdag dik genoeg is.

Als de wedstrijd doorgaat, begint deze om 13.00 uur.