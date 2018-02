CDA Fryslân wil inzetten op duuurzame landbouw

Er moet meer worden ingezet op duurzame landbouw en boeren moeten een eerlijke prijs krijgen voor hun producten. Dat zegt de Statenfractie van het CDA. Volgens de fractie zijn boeren de laatste tijd vaak negatief in het nieuws geweest, wat veel imagoschade heeft opgeleverd. Maar volgens het CDA hebben boeren een unieke en verantwoordelijke rol in onze gemeenschap.

Als er aan biodiversiteit, natuur en landschap eisen worden gesteld, dan moet iedereen daar een bijdrage aan leveren. Dat moet zorgen voor een gezonde bedrijfsvoering voor de boeren. Het CDA kiest in dat geval voor natuur-inclusieve landbouw, waarin ook familiebedrijven een belangrijke rol krijgen. Die staan door de schaalvergroting flink onder druk. Het CDA kijkt hiermee vooruit op het uitvoeringsprogramma landbouw, dat in juni in de Staten zal worden behandeld.