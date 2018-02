Speelsters VC Sneek na vertrek coach Groenland: Knop moet om

We waren geschokt, maar de knop moet om en we moeten verder. Dat hebben de volleybalsters van VC Sneek zaterdagavond na de wedstrijd tegen Set Up '65 gezegd in reactie op het onverwachte opstappen van coach Petra Groenland. Afgelopen maandag werd bekend dat Groenland na acht jaar afscheid moest nemen van de volleybalclub, omdat het bestuur na dit seizoen niet met haar verder wilde. Groenland heeft toen besloten per direct haar functie neer te leggen.

Volgens het bestuur van VC Sneek zou er geen chemie meer tussen de coach en haar speelsters zijn. Volleybalster Roos van Wijnen vertelt dat dat gevoel niet vanuit het hele team kwam. "Het is niet de hele spelersgroep geweest, maar het bestuur heeft op basis van meerdere verhalen en dingen een besluit genomen. Dat is aan het bestuur geweest en daar moeten wij ons bij neerleggen."

Afleiding

Van Wijnen zelf vindt de situatie heel heftig en heeft het er nog moeilijk mee, maar met het oog op het drukke wedstrijdschema moeten zij en haar ploeg door. "De play-offs begonnen woensdag weer, dus je moet toch de knop omzetten naar het volleybal. Dan is het misschien alleen maar fijn dat je zoveel moet spelen, dat je aandacht echt naar het volleybal gaat en afleiding hebt."

Speelster Janieke Popma sluit zich daar bij aan. "Het is het besluit van Petra en alle respect voor Petra daarin, maar wij moeten als team nu gewoon weer verder. We hebben goed en hard getraind deze week. Er moet nu niet te veel nadruk liggen op wat er allemaal is gebeurd."

Hechte band

De ploeg heeft sinds maandag Ruut de Wit als tijdelijke coach. Zo'n nieuwe trainer is voor de dames wel even wennen, maar volgens Van Wijnen komt het wel goed met de prestaties bij de komende wedstrijden. "We pakken dat op zich wel heel goed op. We praten veel met elkaar en hebben een hele hechte band met zijn allen, dus we kunnen wel goed naar die wedstrijden toewerken."