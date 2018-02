De politie heeft zaterdagnacht in Leeuwarden meerdere boetes uitgedeeld aan stappers. In de Oude Doelesteeg was even na half drie een vechtpartij. Een 43-jarige Rotterdammer kreeg proces-verbaal voor baldadigheid. Ook een 37-jarige Leeuwarder werd op de bon geslingerd, voor het verstoren van de openbare orde. De man had bovendien geen identiteitsbewijs. Van de vechtpartij is geen aangifte gedaan.

De politie gaf verder zeven mannen een bon voor wildplassen.