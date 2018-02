Gewonde bij botsing tussen twee auto's in De Westereen

Bij een botsing tussen twee auto's in De Westereen is zaterdagnacht een persoon gewond geraakt. Het gaat om een bijrijder van een van de auto's. Het slachtoffer is met de ambulance naar het ziekenhuis gebracht. De botsing vond plaats op de kruising van de Yndustrywei met de Noarder Stasjonsstrjitte. Beide auto's raakten zwaar beschadigd en zijn afgevoerd door een berger. De politie onderzoek de toedracht van het ongeluk.