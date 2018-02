De brandweer moest zaterdagnacht uitrukken voor een brand in een appartement in Franeker. De woning aan het Franciscushof is volledig uitgebrand. Toen de brand uitbrak, waren er geen mensen meer in het appartement. Naastliggende gebouwen hebben rook- en waterschade opgelopen. De bewoners moesten hun woningen uit en werden opgevangen.

De brandweer had de brand snel onder controle, door het vuur van twee kanten te bestrijden en een hoogwerker in te zetten.