Vlap na verlies: ''Ongelooflijk dat de bal er niet in gaat''

Twee keer de paal en een keer de lat: het zat SC Heerenveen zaterdagavond niet mee tegen Excelsior. Er waren vele kansen, maar de bal wilde er maar niet in. Bij Excelsior wel, en daardoor wonnen de Rotterdammers in het Abe Lenstra Stadion met 1-0 van Heerenveen. ''Kansen zijn er genoeg, maar het gaat om de doelpunten'', zegt Jurgen Streppel na afloop van de verliespartij. ''Wij hadden deze wedstrijd al in de eerste helft moeten beslissen. Als je zoveel kansen krijgt, dan moet je daar meer mee doen.''

Maar waarom gingen die kansen er dan niet in? Streppel: "Het ontbrak ons aan geluk, aan kwaliteit en de keeper van Excelsior goed stond te keepen. Dan heb je al drie oorzaken waardoor je vandaag geen doelpunten maakt. Dat is heel frustrerend."

"Ongelooflijk dat we niet scoren"

"Dit hebben we aan onszelf te wijten. We hebben zóveel kansen gecreëerd. Het is ongelooflijk dat die bal er niet in gaat en dat we hier verliezen", zegt een diep teleurgestelde Michel Vlap uit Sneek. "Dat het tegenzit, is een understatement", zegt ook aanvoerder Stijn Schaars. "Maar we hebben het aan onszelf te wijten. We laten na te scoren."