VC Sneek wint ook tweede play-offwedstrijd

De volleybalsters van VC Sneek hebben zaterdagavond goede zaken gedaan in de kampioensgroep om het nationaal kampioenschap. Ze wonnen thuis met 3-1 in sets van Set Up '65 uit Ootmarsum. De setstanden waren 23-25, 25-19, 27-25 en 25-21.

In de eerste set gingen beide ploegen lang gelijk op. Na een vroege voorsprong van Sneek, was het Set Up dat verrassend met de openingsset aan de haal ging: 25-23. In de tweede set stelde Sneek orde op zaken. Ze begonnen sterk en namen al snel een voorsprong van 5-1. Set Up kwam terug tot 8-7, maar daarna liep Sneek uit naar 13-7 en 17-10. De set werd uiteindelijk zonder problemen met 25-19 binnen gehaald.

Sneek kwam in de derde set wederom in de problemen. Set Up nam een voorsprong en kon die lange tijd eenvoudig vasthouden. Sneek knokte zich terug, werkte drie setpunten weg, en haalde de set op het eerste setpunt binnen met 27-25. In de vierde set kwam Sneek niet meer in de problemen, won in 25-21 en behaalde zo de tweede overwinning in de kampioensgroep. Afgelopen woensdag wonnen de Sneker vrouwen ook al. Toen werd het 3-2 tegen Alterno.

Petra Groenland

De winst komt gelegen voor VC Sneek, dat een rumoerige week achter de rug heeft. Petra Groenland moest deze week namelijk, na acht jaar actief te zijn geweest als coach, gedwongen afscheid nemen van VC Sneek. Ze was bij de club zeer succesvol, en won onder andere twee keer de Nederlandse titel. Ruut de Wit, oud-trainer van de mannen van Sneek, is deze week tijdelijk de coach.