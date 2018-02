Teleurstellend thuisverlies SC Heerenveen tegen Excelsior

Sportclub Heerenveen heeft zaterdagavond teleurstellend verloren van Excelsior. In het Abe Lenstra Stadion waren de gasten uit Rotterdam met 1-0 te sterk voor de ploeg van trainer Jurgen Streppel.

Openingstreffer

Bij koude temperaturen had Heerenveen de betere start. Reza Ghoochannejhad had binnen enkele minuten een enorme kans op de openingstreffer, maar schoot de bal op de paal. De paal stond niet lang daarna wederom in de weg, na een schot van Michel Vlap.

Aan de andere kant kreeg Excelsior een kans en die ding er meteen in. Na een fout van Lucas Woudenberg kwam de bal uiteindelijk bij Mike van Duinen terecht, die Excelsior op voorsprong zette. Heerenveen bleef de betere ploeg, maar kon voor de rust niet op gelijke hoogte komen.

Kans na kans

In de tweede helft was Heerenveen meteen dichtbij de 1-1. Kik Pierie (kopbal), Daniel Høegh (lat) misten de goal op een haar na. Ook de verschillende hoekschoppen wilden er maar niet in. Aan de andere kant kreeg Excelsior een kans via een kopbal van Jurgen Mattheij, en werd een goal van Jeffrey Fortes afgekeurd vanwege hands.

In de slotfase was Heerenveen dreigend op de helft van Excelsior, maar kon de ploeg uit het noorden de bal er niet inkrijgen, zodat de teleurstellende 1-0 voor Excelsior op het scorebord bleef staan.