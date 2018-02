UNIS Flyers bereikt finale Nederlands kampioenschap

UNIS Flyers heeft de finale bereikt van het Nederlands kampioenschap. De Heerenveense ijshockeyers wonnen zaterdagavond in Thialf de halve finale met 5-3 van Nijmegen bij het Final-Four evenement, het toernooi voor de beste vier Nederlandse teams uit de BeNe-league. De periodestanden waren 3-0, 0-3 en 2-0.

Vliegende start

De Flyers hadden een vliegende start en stonden binnen tien minuten met 2-0 voor. Marc Nijland en Yan Turcotte maakten de doelpunten. Ronald Wurm maakte er in de eerste periode nog 3-0 van.

Spannende derde periode

In de tweede periode kwamen de gasten uit Nijmegen sterk terug van 3-0 tot 3-3. In de spannende beslissende periode was het Wurm die met zijn tweede doelpunt van de dag de Flyers weer op een voorsprong zette. Adam Bezak zorgde snel daarna voor de 5-3 en de Flyers lieten Nijmegen niet meer terugkomen.

Finale

In de finale van zondag speelt UNIS Flyers tegen Den Haag of Geleen. Die finale wordt door Omrop Fryslân live uitgezonden op www.omropfryslan.nl en op de app. Vanaf 15.00 uur met commentaar van Freark Wijma en Jacco Landman, oud speler van de Flyers.