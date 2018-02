Aangifte tegen kastenbouwer Röllfink vanwege fraude

Tegen kastenbouwer Röllfink in Harlingen en Groningen is aangifte gedaan van fraude en oplichting. Dat meldt het televisieprogramma Kassa zaterdagavond. Klachten over grote aanbetalingen op inbouwkasten, die nooit worden geleverd, zijn de aanleiding. CBW-erkend, het garantiefonds van de woningbranche, heeft Röllfink Ambachtelijke interieurspecialisten uit Harlingen en Groningen geroyeerd als lid.

Klachten

Over Röllfink waren de laatste tijd klachten, onder andere op Google Reviews. Ook Klachtencompas kreeg als onderdeel van de Consumentenbond klachten over het bedrijf. Verder meldden gedupeerde klanten zich bij Kassa en bij CBW-erkend. Zij hadden soms wel 2.100 euro aanbetaald op luxe inbouwkasten, maar de levering werd steeds uitgesteld. Als er dan iets werd uitgeleverd, was het vaak een verkeerde kast van veel mindere kwaliteit, en misten er onderdelen.

Betaalachterstand

Het bedrijf van de ondernemer uit Harlingen Nol Roelevink had bij CBW-erkend een betalingsachterstand. Uit het garantiefonds krijgen klanten de schade vergoed als ze een aanbetaling hebben gedaan bij een onderneming die failliet gaat. Röllfink is vorig jaar april opgericht en daarna toegelaten tot CBW-erkend, maar het bedrijf heeft nooit geld gestort in het fonds.

CBW-erkend heeft een meldpunt in het leven geroepen om na te gaan hoeveel klanten er precies zijn gedupeerd. Het garantiefonds onderzoekt hoe Röllfink bij de aanmelding door de screening is gekomen.