TeamNL sluit Spelen af met medailles, grote Friese inbreng

TeamNL sluit de Olympische Spelen in Zuid-Korea af met 20 medailles. Deze Spelen zijn de op een na succesvolste voor Nederland. De sporters kwamen nog aardig dicht in de buurt van het record dat werd gevestigd in Sotsji in 2014, waar 24 medailles werden gewonnen. Qua aantal gouden medailles werd het record van Sotsji wel gehaald. Zowel toen als nu kwam TeamNL op acht keer goud.

De Friese deelnemers waren deze Spelen ook weer zeer succesvol met 11 medailles. Hier een overzicht:

Schaatsen:

Ireen Wüst - goud 1.500 meter, zilver 3 kilometer, zilver op de ploegenachtervolging

Sven Kramer - goud 5 kilometer, brons op de ploegenachtervolging

Antoinette de Jong - zilver met de ploegenachtervolging, brons 3 kilometer

Marrit Leenstra - zilver met de ploegenachtervolging, brons 1.500 meter

Jorrit Bergsma - zilver 10 kilometer.

Shorttrack

Suzanne Schulting - goud 1.000 meter, brons met de aflossingsploeg

Sjinkie Knegt - zilver 1.500 meter

Wüst

Ireen Wüst gaat tijdens de Olympische afsluitingsceremonie de vlag voor Nederland dragen. Ze heeft nu in totaal elf Olympische medailles en is daarmee de meest succesvolle Nederlandse Olympiër ooit.

De Olympische Spelen in Pyeongchang duren van 9 tot 25 februari. Omrop Fryslân doet iedere dag rechtstreeks verslag van de daden van de Friese sporters op radio en online. Al het nieuws over de Spelen is te vinden op omropfryslan.nl/os.