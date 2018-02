VIDEO: Koeien van boer Bartele mogen het weiland weer in

De koeien van boer Bartele uit Rotstergaast mogen zaterdag het weiland weer in. Het is wel erg vroeg voor de tijd van het jaar, vooral nu er zo'n koude week voor de deur staat. Maar zowel de koeien als het gras zijn er volgens boer Bartele klaar voor. "Een Ierse theorie zegt dat als koeien in februari het weiland in gaan, ze meer melk geven van hetzelfde gras dat de boer in oktober heeft laten staan. Dus ze moeten er nodig uit", lacht Bartele.

Afgelopen jaar zijn zijn koeien drie weken later de weide in gegaan, mar nu kan het wat eerder. Het gras is volgens de boer goed genoeg. "Niet zo goed als het het gras in april, maar beter dan het kuil dat ze nu krijgen." De boer had vier maanden geleden al bedacht om vandaag zijn Jerseys weer het weiland in te laten. "Wij hadden ook niet gedacht dat het deze week zo koud zou worden, maar als het woensdag min 10 wordt, dan mogen de koeien de warme stal wel weer in."