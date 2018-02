Kramer: "Dit was het maximale resultaat"

"Dit was het maximale resultaat op dit moment", dat zegt Sven Kramer na afloop van de massastart bij de Olympische Spelen. Kramer ging er aan het eind van de finale vandoor, sloeg een klein gaatje, maar werd uiteindelijk bijgehaald door een groep achtervolgers. Hij kon Koen Verweij nog wel lanceren, die uiteindelijk het brons won. Het goud was voor Seung-hoon Lee uit Zuid-Korea, Bart Swings uit België won het zilver. Kramer werd zelf zestiende en laatste en hij kan leven met dat resultaat.

Kramer: "Als Bart Swings had getwijfeld, dan was ik weggeweest. Maar hij reed het gat toch dicht. Dan was het plan dat Koen het zou doen. Hij is op waarde geklopt. Als hij fit was geweest, had hij misschien meer kans gehad, maar je moet op de Spelen fit zijn. Dit is het maximale resultaat op dit moment. Ik kan nergens in de race een moment vinden dat we het niet goed hebben gedaan. Ik had graag voor een stunt gezorgd.''

De winnaar van goud op de 5.000 meter heeft genoten van zijn laatste onderdeel op deze Spelen. Kramer: "Ik vind het heel leuk om te doen. Ik heb echt genoten. Koen moet trots zijn op deze medaille.''

Achtbaan van emoties

Sven Kramer sluit de Spelen af met twee medailles. Het goud op de 5.000 meter en het brons op de ploegenachtervolging. Hij had zich meer voorgesteld van deze Spelen. "Het is een beetje een achtbaan van emoties natuurlijk. Liever was ik nu in grote euforie. Maar dat is niet zo, daar heb je mee te dealen'', zegt Kramer.

"Ik ben supertrots op drie keer olympisch goud op de 5 kilometer. Daar staat gigantisch veel druk op. Net als op de 10 kilometer. Die afstand slaagde dan niet. Ik heb wel even mijn best moeten doen om te genieten van de winst op de 5 kilometer. Ik ben kritisch en soms zit dat me wel in de weg. Daar ben ik heel eerlijk in. Wellicht komt dat gevoel nog.''

