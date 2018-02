Geen medaille voor Sven Kramer bij finale massastart

Het is Sven Kramer zaterdag niet gelukt zijn tiende olympische medaille te pakken. In de finale van de massastart in Gangneung was Kramer niet snel genoeg, al lag hij wel een tijdje op kop. Hij eindigde als zestiende en daarmee laatste.

Koen Verweij pakte de bronzen medaille. Het goud was voor de Zuid-Koreaan Lee Seung-hoon en het zilver ging naar de Belg Bart Swings.

Bij de dames pakte Irene Schouten het brons op de massastart.

De Olympische Spelen in Pyeongchang duren van 9 tot 25 februari. Omrop Fryslân doet elke dag rechtstreeks verslag van de verrichtingen van de Friese sporters op de radio en online. Al het nieuws over de Spelen is te vinden op omropfryslan.nl/os.