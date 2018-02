Friezen en Groningers voeren samen actie tegen gaswinning

Friezen en Groninger Statenleden hebben bij Opende in Groningen actiegevoerd tegen de gaswinning in beide provincies. Met de actie willen ze aandacht vragen voor een betere schaderegeling voor de slachtoffers van de gas- of zoutwinning. Ook roepen ze landelijke politici op werk te maken van de invoering van de zogeheten 'omgekeerde bewijslast'. Het bedrijf dat gas of zout wint, moet dan bewijzen dat het niet verantwoordelijk is voor de schade.

Het thema van de actie was 'Samen van het gas af'. Het is een samenwerking van de FNP, Partij van het Noorden en Groninger Belang. De partijen willen meer gaan samenwerken. In beide provincies bestaan dezelfde problemen, maar er is nauwelijks onderling overleg.