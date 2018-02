Sven Kramer plaatst zich voor finale massastart

Sven Kramer heeft zich zaterdag in Gangneung geplaatst voor de olympische finale op de massastart. De schaatser reed in de tweede halve finale 6 punten bijelkaar en verzekerde zich zo van voldoende punten om in de finale te kunnen starten. Kramer kan nu proberen zijn tiende olympische medaille te behalen.

Koen Verweij is ook door naar de finale. Hij verzamelde genoeg punten in de eerste van de twee halve finales door de eerste tussensprint te winnen.

Bij de dames plaatsten Irene Schouten en Annouk van der Weiden zich voor de finale van de massastart.

De finale van de vrouwen begint om 13.30 uur, die van de mannen om 14.00 uur. De massastart staat voor het eerst op het programma bij de Olympische Spelen.

