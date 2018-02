Een waterleiding is zaterdagmorgen gesprongen aan de Birdaarderstraatweg in Dokkum. Mensen in Dokkum en omgeving kunnen daardoor geen of minder druk op de waterleiding hebben. Volgens waterleidingbedrijf Vitens is de storing verholpen, maar kan er tot zaterdagmiddag half drie overlast zijn. Zodra de storing is opgelost, kunnen mensen eerst bruin water uit de kraan krijgen.

Het is nog niet bekend waardoor de waterleiding is gesprongen.