Onbekenden hebben de uitkijktoren bij het Burgumer Mar vernield. De vloer bovenin de toren is met behulp van riet in brand gestoken, waardoor er nu een groot gat in de vloer zit. Het is volgens boswachter Gjerryt Hoekstra al de zoveelste keer dat de toren wordt vernield. Het kost volgens hem veel geld en tijd om de toren te repareren.

— Gjerryt Hoekstra (@GjerrytH) February 23, 2018