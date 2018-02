In diverse straten in Leeuwarden zijn vrijdagnacht auto's vernield. Volgens de politie gaat het om auto's in onder andere de P.C. Hooftstraat, Marnixstraat en Molenstraat. Met hulp van een getuige zijn er meerdere verdachten aangehouden. De politie roept mensen die schade aan hun auto hebben op, om aangifte te doen.