Een 28-jarige Leeuwarder is vrijdagnacht aangehouden voor het overtreden van een gebiedsverbod. Agenten zagen de man lopen in het stationsgebied van Leeuwarden, terwijl burgemeester Ferd Crone hem dat had verboden. Het was al de zesde keer, dat de hardleerse man het verbod overtrad. De Leeuwarder zit vast.