Cambuurtrainer Hake na gelijkspel: "Er had meer in gezeten"

Cambuurtrainer René Hake was vrijdagavond na afloop van de wedstrijd voorzichtig positief over het 1-1 gelijkspel van zijn spelers tegen FC Emmen. "Vanuit ons perspectief hebben we tegen Emmen met een punt een goed resultaat gehaald, maar helemaal tevreden ben ik natuurlijk niet. In bepaalde fasen had er meer in gezeten." Hake doelt daarmee met name op het uitbouwen van de "verdiende" 1-0 voorsprong, die de Leeuwarders in het eerste half uur op het scorebord zetten. "Dan zijn er één of twee momenten waarop we de 2-0 kunnen maken, maar dat laten we helaas na."

Het enige doelpunt voor SC Cambuur kwam van invaller Alvin Daniels. Hij verving de clubtopscorer Martijn Barto, die een geblesseerde voet had. Het was al even geleden dat Daniels in de basisopstelling stond en hij was blij dat hij weer mocht spelen. "Heerlijk, lekker voetballen." Ondanks zijn doelpunt, ziet hij nog wel ruimte voor verbetering. "Ik kan terugkijken op aardig wat mooie dingen. Ik heb alles gegeven en een goaltje meegepakt. Nu ben ik wel tevreden, maar het kan altijd beter."