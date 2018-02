Naspelen schietincident grijp beschoten Clafis-directeur aan

Het naspelen van het schietincident van 13 maanden geleden op de parkeerplaats van Thialf heeft Clafis-directeur Bert Jonker erg aangegrepen, zegt zijn advocaat Hans Anker.

''Heel heftig''

Vrijdagavond hebben zowel de verdachte als het slachtoffer voor drie politiecamera's een reconstructie gedaan van het voorval. Dat was erg heftig voor Jonker, zegt Anker.

Twee verhalen

De reconstructie was nodig omdat iedereen een ander verhaal vertelt. Volgens Jonker hield de verdachte hem tegen toen hij weg wilde rijden. De verdachte had een wapen en gebruikte dat ook. Daarbij raakte Jonker gewond aan zijn hand. Het verhaal van de verdachte is weer anders.

Geen ontmoeting

Al met al duurde de reconstructie zo'n twee uur. Er werd voor gezorgd dat slachtoffer en verdachte elkaar niet tegen konden komen.