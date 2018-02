Spectaculair gelijkspel Avanti, verlies Drachtster Boys

Het blijft spannend in de play-offplekken in de eredivisie zaalvoetbal voor vrouwen. De eerste vier teams plaatsen zich daarvoor. Drachtster Boys staat op die vierde plek, maar kon vrijdagavond niet voor een stunt zorgen tegen koploper KTP Nieuw Roden. Avanti, dat drie punten minder heeft dan Drachtster Boys, speelde gelijk tegen directe concurrent Hovocubo.

In Zwaag (Noord-Holland) kwam Avanti al vroeg op 0-1 door Si Shut Hau. In de spectaculaire tweede hleft ging het steeds heen en weer. Vijf minuten voor tijd stond Avanti met 1-2 voor, na nog een goal van Hau. Een paar minuten later stond het echter 3-2 voor Hovocubo. Christa Poelman en Marije de Boer zorgden weer voor een Stienzer voorsprong, maar in de laatste minuut werd het toch 4-4.

Drachtster Boys kwam in Leek vroeg op achterstand, maar Bernou Hylkema zette de Drachtsters weer naast Nieuw Roden. Toch gingen de ploegen niet met gelijke stand de rust in, want Amber Bandringa zette op slag van rust de 2-1 op het scorebord. Diezelfde Bandringa maakte in de tweede helft ook de 3-1. Daar bleef het bij.