Cambuur in eigen stadion gelijk tegen ''ploeg in vorm''

Sportclub Cambuur heeft vrijdag thuis een punt gepakt tegen FC Emmen. In het Cambuurstadion kon de ploeg van René Hake een voorsprong niet vasthouden. Emmen was de ploeg in vorm in de Jupiler League: de Drenthen wonnen hun vorige vijf wedstrijden.

Op en neer

Het spel ging op en neer in de eerste helft. Zo schoot Emmen-aanvaller Anco Jansen hard, maar recht op Erik Cummins af. Daarna zorgde Crowley voor het eerste gevaar van de Leeuwarders. Oud-Cambuurkeeper Telgenkamp bracht redding voor Emmen. Youri Loen was nog wat dichter bij een goal. Hij raakte met een zwabberbal de lat.

Hands

Na een klein halfuur kwam Cambuur op voorsprong. Xander Houtkoop speelde de bal tegen de hand van Emmen-verdediger Jeroen Veldmate. Scheidsrechter Van de Graaf wees naar de stip en Alvin Daniels schoot de 1-0 binnen. Daniels zorgde kort daarna zelfs bijna voor de 2-0, maar deze keer raakte hij via de voet van Keziah Veendorp de paal.

Emmen sterker

Direct na de rust kreeg Glenn Bijl een vrije schotkans voor Emmen. Hij schoot naast. De uitploeg was wat sterker in de tweede helft en zocht naar de 1-1. Daardoor kreeg Cambuur wat ruimte, maar daarvan konden de Leeuwarders niet profiteren. Twintig minuten voor tijd viel de gelijkmaker. Cas Peters nam een pass van Jansen goed aan in het Leeuwarder strafschopgebied en schoot in het dak van de goal raak.

In de slotfase kregen beide ploegen mogelijkheden tot de winnende goal. Zo raakte Schils de bal maar half op aangeven van Crowley. De grootste kansen waren echter voor Emmen. Met voorzetten van beide kanten was er steeds gevaar voor de goal van Cambuur, maar de ploeg overleefde de laatste minuten zonder tegengoal. Bijna wonnen de Leeuwarders nog. Het schot van Issa Kallon eindigde op de vuisten van Telgenkamp.

SC Cambuur - FC Emmen: 1-1 (1-0) 26. Alvin Daniels 1-0 (strafschop), 71. Cas Peters 1-1

Opstelling Cambuur: Erik Cummins; Jordy van Deelen, Matthew Steenvoorden, Robbert Schilder, Sai van Wermeskerken; Mathias Schils, Daniel Crowley, Daan Boerlage; Issa Kallon, Alvin Daniels (79/Kevin van Kippersluis), Xander Houtkoop (74/Martijn Barto)