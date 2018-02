Heerenveendames winnen en plaatsen zich voor kampioensgroep

De vrouwen van SC Heerenveen hebben zich vrijdagavond geplaatst voor de kampioensgroep van de eredivisie. Door de 3-0 winst op Excelsior Barendrecht is Heerenveen verzekerd van de vierde plek in de competitie en de top-5 speelt in de kampioensgroep.

Topscoorder Fenna Kalma opende na ruim 20 minuten spelen de score voor Heerenveen. De Heerenveenster vrouwen bleven de sterkere ploeg en waren een aantal keer dichtbij de 2-0 voorsprong. Een kwartier voor rust maakte Tiny Hoekstra dan toch de 2-0 en Laura Strik zette in de slotminuten de 3-0 eindstand op het scorebord.