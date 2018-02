Pyeongchang, dag 16: Kramer laatste Friese troef op Spelen

Aan alles komt een eind, zo ook aan de Olympische Winterspelen. Officieel is zondag de laatste dag van de Spelen, maar voor de Friese sporters en fans zit het sportevenement er zaterdag al op. Dan zal Sven Kramer een gooi doen naar de olympische titel op de massastart.

12.00 uur: massastart vrouwen

Voordat Kramer het ijs betreedt, strijden eerst de vrouwen op de massastart om de medailles. Voor Nederland zijn dat Annouk van der Weijden en Irene Schouten.

13.30 uur: massastart mannen

Bij de mannen vertegenwoordigen Kramer en Koen Verweij Nederland. In principe zal Kramer Verweij in een goede positie willen brengen om voor de hoogste plaatsen mee te doen, maar wie weet heeft Kramer op de laatste dag van de Spelen nog een verrassing in het vet.

Voorspellingen

Elke dag doet een panel van sportjournalisten een voorspelling voor de medaillekansen van die dag. Dat zijn Johan Stobbe (Leeuwarder Courant), Koos Wieling (journalist Omrop Fryslân), Lisette van der Geest (journalist Algemeen Dagblad), Joris van den Berg (commentator shorttrack NOS), Roelof de Vries (journalist Omrop Fryslân) en Cees Juffermans (oud-shorttracker en analist NOS).

Massastart vrouwen

Koos Wieling

1. Irene Schouten (Nederland)

2. Ivanie Blondin (Canada)

3. Francesca Lollobrigida (Italië)

Lisette van der Geest

1. Ivanie Blondin (Canada)

2. Francesca Lollobrigida (Italië)

3. Ayano Sato (Japan)

Johan Stobbe

1. Kim Bo-reum (Zuid-Korea)

2. Ivanie Blondin (Canada)

3. Irene Schouten (Nederland)

Massastart mannen

Koos Wieling

1. Koen Verweij (Nederland)

2. Lee Seung-hoon (Zuid-Korea)

3. Bart Swings (België)

Lisette van der Geest

1. Lee Seung-hoon (Zuid-Korea)

2. Koen Verweij (Nederland)

3. Peter Michael (Nieuw-Zeeland)

Johan Stobbe

1. Lee Seung-hoon (Zuid-Korea)

2. Bart Swings (België)

3. Koen Verweij (Nederland)