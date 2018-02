VVD Leeuwarden boos over gebrek informatie over verbouwing

Wethouder Henk Deinum moet zich verantwoorden over het gebrek aan informatie aan de raad betreffende de extra kosten van de verbouwing van de Blokhuispoort. Dat vindt raadslid Harry Bevers van de VVD.

"We zijn er echt boos over dat we niet tijdig geïnformeerd zijn", zegt Bevers. "Daarover gaan we in debat."

Donderdag schreef het Leeuwarder college van burgemeesters en wethouders dat ontwikkelaar BOEi verantwoordelijk is voor de extra kosten van de verbouwing.

BOEi wilde vrijdag geen reactie geven.