5 tips om de kou te overleven

Je zou bijna denken dat je helemaal niet de provincie uit hoeft om de kou op te zoeken. De temperaturen liggen 's nachts in Fryslân al dagenlang onder nul, maar als dat je nu niet koud genoeg is en je wil absoluut op wintersport, wat zijn dan dé tips om die kou te overleven? Deze tips kun je trouwens ook gebruiken wanneer je in de provincie blijft.

Thermo-ondergoed

Als je maar lekker warm blijft! Je doet met dit soort weer toch geen korte broek aan, dus een langere, dikkere, warmere onderbroek kan dan prima. Daarnaast is niks vervelender dan koude tenen. Dus dan er maar eventjes wat minder hip bij lopen in ruil voor wat warmte.

Antivries

Dit is natuurlijk wat lastig als Fries, maar ja, het is toch wel nodig. Met dit soort temperaturen bevriest echt alles, dus dan maar het zekere voor het onzekere.

Raak niet van de kaart

Veel mensen gaan op hetzelfde moment op vakantie en dat wil nog wel eens voor veel drukte zorgen. Houd de route goed in de gaten en gebruik Google Maps zodat je de files kunt ontwijken. Neem ook sneeuwkettingen mee, want je wil niet van de berg af glijden.

Proviand

Mocht het nu zo zijn dat je autopech hebt of in de file staat, dan moet je wel goed eten. Neem dus altijd eventjes wat extra eten en drinken mee. Een berenburgje om ervoor te zorgen dat je warm blijft bijvoorbeeld. Neem koffie wanneer je moet rijden, want autorijden met drank op mag niet.

Blijf thuis

Waarom niet? Het is hier toch ook hartstikke koud? Of lekker de kachel aan en gewoon niks doen. Dat heeft iedereen op zijn tijd wel verdiend.