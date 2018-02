''Verplicht aanwezig zijn bij spreekrecht is 'onzinnig idee'

Verdachten van ernstige misdrijven verplichten om in de rechtszaal aanwezig te zijn terwijl het slachtoffer het spreekrecht uitoefent, is ''een onzinnig idee''. Dat zegt de Leeuwarder advocaat Bart Canoy. Minister Sander Dekker van rechtsbescherming wil deze verplichting aan verdachten opleggen om slachtoffers tegemoet te komen.

Canoy maakt daar bezwaar tegen, omdat de schuld van verdachten niet vaststaat zolang ze niet zijn veroordeeld. "Je moet niet toelaten dat iemand wordt aangesproken op gedrag waarvan nog niet is vastgesteld dat hij zich zo heeft gedragen, laat staan dat je iemand ertoe verplicht om naar te luisteren", zegt Canoy. "De minister gaat er volledig aan voorbij dat uitsluitend verdachten voor de rechter kunnen verschijnen."

Minister Dekker zegt dat justitie heel lang te weinig oog heeft gehad voor de slachtoffers. Dat verdachten in de cel kunnen blijven zitten, terwijl slachtoffers vertellen wat hen is aangedaan, vindt hij gek. "Slachtoffers van gewelds- of zedenmisdrijven, willen gehoord worden bij de rechter én door de dader", zegt Dekker in de Volkskrant. Daarom wil hij verdachten verplichten om bij het uitspreken van de slachtofferverklaring aanwezig te zijn.

Volgens Canoy laat het voorstel van Dekker zien dat hij de rechten van slachtoffers niet genoeg beschermt. "Rechten worden vaak beschouwd als een presentje voor de verdachte, terwijl ze eigenlijk een waarborg zijn voor ons allemaal."

Canoy begrijpt wel dat slachtoffers hun verhaal graag kwijt willen, maar het moet geen onderdeel worden van de rechtspraak, zegt hij. "De emoties die slachtoffers hebben zijn terecht, maar het is de vraag waar ze terecht moeten komen."

Canoy stelt voor om de slachtofferverklaring na afloop van de rechtszaak te houden, als de verdachte geen verdachte meer is, maar veroordeelde.