VIDEO: Bob de Vries terug op zijn plek in Haule

Zondag, dan is de laatste dag van de Olympische Spelen in Zuid-Korea. Voor die tijd zijn er nog een aantal omballingen waar de meeste sporters bij zijn. Ze vieren nog een feestje en worden van interview naar interview gesleept. Maar sommige sporters zijn al terug. Een van hen kwam zelfs na een week al terug. Bob de Vries eindigde als 15e op de vijf kilometer in een tijd van 6.22.27. Teleurgesteld over zijn vijf kilometer waarin hij een tijd neerzette die veel langzamer was dan de tijd waarmee hij zich op z'n 33e, als debutant, plaatste voor Pyeongchang. De Vries is terug op zijn boerderij in Haule en wij gingen bij hem langs.