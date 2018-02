Friese uitgever brengt Bachbijbel van 4.800 euro op de markt

Uitgeverij Van Wijnen uit Franeker heeft de eerste heruitgave gepresenteerd van de bijbel van componist Johann Sebastian Bach. Het origineel is een enorme driedelige bijbel met commentaar die in Bachs bezit was en waarin hij talloze notities maakte.

De heruitgave in facsimile was een groot en kostbaar internationaal project. Het eerste exemplaar werd vrijdag gepresenteerd. Er is wereldwijd belangstelling voor de Bachbijbel, die in een oplage van 1.000 genummerde exemplaren verschijnt. De bijbel kost 4.800 euro.