Elfmerentocht heeft licentie voor komende vijf jaar binnen

De waarnemend burgemeester van de gemeente Súdwest-Fryslân, Magda Berndsen, heeft vrijdagmiddag de vergunning voor de Elfmerentocht getekend. De vergunning voor deze tocht is vijf jaar geldig. De tocht gaat over elf meren in de Zuidwesthoek van Fryslân en is de opmaat tot de Elfstedentocht.

De Elfmerentocht is 115 kilometer en gaat langs zeven van de elf steden. De laatste keer dat de tocht is verreden, was in 1997, toen ook de Elfstedentocht voor het laatst werd gehouden. Toch is het volgens Berndsen belangrijk dat er iedere vijf jaar een vergunning wordt afgegeven. "We tekenen ervoor dat we het evenement goed onder controle hebben."