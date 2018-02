Bildtse versie van 'De schimmelruiter' in eigen streekblad

Van het Duits naar het Nederlands en nu in het Bildts. 'De schimmelruiter', naar het bekende boek 'Der Schimmelreiter' van de Duitse auteur Theodor Storm, is naar het Bildts vertaald: 'De skimmelruter'. De vertaling was er al ruim 46 jaar. Die werd in de jaren 70 gemaakt door Sytse Buwalda en Arjen Dijkstra,

De multimap, met daarin de Bildtse tekst, verdween destijds in het archief van Buwalda. Toen de productie 'De stormruiter' op het programma van LF2018 kwam, kon Buwalda zich de vertaling weer herinneren. Hij zocht de tekst op en ging met Leendert Ferwerda aan de slag. De tekst werd daarop aangepast aan de taal van nu en ingevoerd in de computer.

Nu verschijnt 'De skimmelruter' dertig weken lang, iedere week in De Bildtse Post. Als 'De stormruiter' in première gaat, zijn alle afleveringen te lezen geweest in het streekblad.