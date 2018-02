Oproep om houtkachels niet te laten branden bij rieten dak

Univé roept bewoners van met riet gedekte huizen op geen houtgestookte kachels te gebruiken. Het risico op woningbrand is volgens de verzekeraar momenteel levensgroot. Het droge weer, in combinatie met de vorst en koude oostenwind, zorgt voor heel droge daken. Een klein vonkje is dan genoeg voor brand.

Nu het stookseizoen al even bezig is, zit er al flink wat roet in de schoorstenen die veel worden gebruikt. Dat maakt de kans op vonken groter.

In De Wilp, dicht bij Frieschepalen, was vrijdagochtend nog een grote brand in een woonboerderij. Die had ook een rieten dak.

In de provincies Fryslân, Groningen, Drenthe, Overijssel, Gelderland en Utrecht zijn bijna 3.500 woningen met een rieten dak verzekerd bij Univé. Ongeveer de helft daarvan heeft een houtkachel.