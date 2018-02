Niet meer roken op school, maar waar dan wel?

Friese scholen worstelen met het rookverbod dat over twee jaar verplicht ingevoerd moet worden op alle scholen en schoolpleinen in Nederland. Zo ook op de scholengemeenschap Anna Maria van Schurman in Franeker. Daar geldt sinds de zomer al een rookverbod. Dat betekent dat de leerlingen rondom de school de buurt in lopen om een sigaret op te steken.

Een grote groep gaat naar de SPAR-supermarkt aan de overzijde van de straat. Eigenaar Uldrik de Vries wil dat sinds donderdag niet meer en stuurt de leerlingen weg. Hij wil niet dat zijn winkel geassocieerd word met rokende minderjarigen. De school heeft regelmatig overleg met de buurt, maar zegt dat het onmogelijk is om de leerlingen te verbieden dat zij buiten het schoolterrein roken.

Aanspreken of niet?

Volgens directeur Teo de Groot wordt er in de buurt om de school verschillend gedacht over de rokende leerlingen. Sommige inwoners vinden het geen probleem om de leerlingen er op aan te spreken. Anderen hebben er meer moeite mee en zijn bang dat zij een grote mond terug krijgen. Supermarkt eigenaar De Vries zegt dat hij er nooit problemen mee heeft. Als hij aan de leerlingen vraagt om te vertrekken en de peuken op te ruimen gebeurd dit in bijna alle gevallen. Op school zitten 1200 leerlingen. De Groot en De Vries benadrukken dat het maar een kleine groep is die rookt.

Sigaret om de stress

Een van haar is Bauke Willem (16). Hij erkend dat de leerlingen in de buurt roken, maar krijgen hier weinig commentaar op. Dat het niet meer bij de SPAR mag, vindt hij jammer, maar hij wil zijn sigaretje niet missen. "Ik heb veel stress op deze school", zegt hij lachend. Een sigaretje geeft wat afleiding. Directeur Teo de Groot staat vierkant achter het plan om de scholen rookvrij te maken. "Twee keer per jaar nodigen wij de buurt uit, om te kijken wat er speelt. Wij verplaatsen het probleem niet, wij nemen ons verantwoordelijkheid. Wij hebben nu ook conciërges die buiten het plein en de school toezicht houden.