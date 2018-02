Rechter doet eind april uitspraak over dodelijke steekpartij

De Leeuwarder rechtbank behandeld op 24 april de rechtzaak tegen de 30-jarige Drachtster die vorig jaar in Heerenveen een man van 60 neerstak. Dat is vrijdag bekend gemaakt in de pro forma-behandeling van deze zaak.

De verdachte wordt vervolgd voor moord en is zes weken lang geobserveerd en psychish onderzocht in het Pieter Baan Centrum in Utrecht. Het is nog altijd onduidelijk wat het motief van de steekpartij was.

Vorig jaar op 15 augustus deed het slachtoffer rond half elf 's avonds de deur van zijn woning open, waarna de verdachte hem gelijk neerstak. De zoon van de neergestoken man slaagde er in hem te overmeesteren. De Drachtster gaf de zoon bij de worsteling meerdere klappen met een hamer op zijn hoofd. Het Openbaar Ministerie ziet dat als een poging tot moord.