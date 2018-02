Een einde aan vijftig jaar dorpsgeschiedenis in Oudega

Inwoners van Oudega in Súdwest-Fryslân zullen er zometeen mogelijk wel even aan moeten wennen: na bijna vijftig jaar houdt kruidenier Pier Reijenga ermee op. Reijenga is de eigenaar van de dorpswinkel in het dorp. De buurtsuper staat er sinds 1966, en heeft uiteindelijk maar twee jaar zonder Reijenga gedraaid: in 1968 begon de toen 15-jarige inwoner van Oudega al in de zaak van zijn vader.

Er is geen opvolger voor Reijenga, en het is de bedoeling dat de familie in het huis bij de winkel blijft wonen. Inwoners van Oudega vinden het jammer dat Reijenga ermee ophoudt. Reiny de Vries is een vaste klant: "Voor Pier is het prachtig dat hij ermee op kan houden, maar voor ons is het jammer. Er komt nu wel een nieuwe winkel, maar bij Pier is het oud en vertrouwd."