Groningse automobilist met drank op aangehouden

Een 35-jarige man uit Groningen is vrijdagnacht in Leeuwarden op de bon geslingerd omdat hij met drank op achter het stuur zat. De politie zette hem in de Wijbrand de Geeststraat aan de kant voor een controle. De man had teveel gedronken en moest mee naar het bureau. De Groninger was bovendien nog in het bezit van een rij-ontzegging.

Voor beide zaken kreeg de man een proces-verbaal. Eerder kreeg de man ook al een maatregel opgelegd waarbij het hem verboden werd om alchohol of drugs te gebruiken. Het Openbaar Ministerie is op de hoogte gebracht dat hij zich hier niet aan heeft gehouden.