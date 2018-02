Milieudefensie en Waddenvereniging werken gasplan tegen

De Milieudefensie en Waddenvereniging vinden dat de plannen voor het boren naar gas onder Ternaard en de Waddenzee van tafel moeten. Dat schrijven de verenigingen in een gezamenlijk persbericht. De Milieudefensie is kritisch en noemt het omgevingsproces een 'schijnvertoning'.

De Waddenvereniging kreeg de mogelijkheid, net als de Friese Milieuferderatie, een belangrijke rol te spelen aan het proces dat voorafging aan de boorplannen. Zij konden meepraten over het nut en noodzaak van de gaswinning in Ternaard. Beide partijen hebben een brief aan burgemeester Marga Waanders fan Dongeradeel geschreven, dat zij er niet aan meewerken.